Окслейд-Чемберлен, Цимикас и Жота — в старте на матч с Атлетико

Ливерпуль две недели назад обыграл Атлетико в Мадриде в невероятно интересном поединке (3:2
). Сейчас же команды сыграют уже в Англии в 4-м туре в группе B.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Адриан, Келлехер, Конате, Тиаго, Фирмино, Минамино, Робертсон, Ориги, Филлипс, Уильямс, Мортон.
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо , Карасско — Корреа, Коке, Де Пауль — Феликс, Суарес.
Запасные: Лаком, Итурбе, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Серрано, Мартин, Вергаха.