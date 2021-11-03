лента новостей

20:58

Окслейд-Чемберлен, Цимикас и Жота — в старте на матч с Атлетико

20:58

Пресс-конференция Анчелотти и Де Дзерби после матча Лиги чемпионов

20:45

Реал Мадрид — Шахтер: видео голов и обзор матча

20:33

Фернандо — автор первого гола украинских клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22

20:16

Гол Бензема в ворота Шахтера — 1000 для Реала в Лиге чемпионов

19:35

Реал — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

19:20

Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

18:57

Палкин: Не будем подстраиваться под кого-либо, у нас свое видение футбола

18:31

Мудрик выйдет в стартовом составе Шахтера на матч против Реала

18:15

Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0 Видео гола и обзор матча