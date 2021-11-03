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-
23 ноября
19:45
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-
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-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
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Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
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Окслейд-Чемберлен, Цимикас и Жота — в старте на матч с Атлетико

03 ноября 2021

Диего Жота, фото: Getty Images

Стали известны стартовые составы Ливерпуля и Атлетико, которые сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ливерпуль две недели назад обыграл Атлетико в Мадриде в невероятно интересном поединке (3:2). Сейчас же команды сыграют уже в Англии в 4-м туре в группе B.
 
Вашему вниманию стартовые составы команд: 
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Жота, Мане. 
Запасные: Адриан, Келлехер, Конате, Тиаго, Фирмино, Минамино, Робертсон, Ориги, Филлипс, Уильямс, Мортон. 
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо , Карасско — Корреа, Коке, Де Пауль — Феликс, Суарес. 
Запасные: Лаком, Итурбе, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Серрано, Мартин, Вергаха.
Матч Ливерпуль — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция
Команды
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