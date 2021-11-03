Ливерпуль — Атлетико. Накануне

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В матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе B Ливерпуль примет на своем поле Атлетико.

Ливерпуль — Атлетико

Среда, 3 ноября, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Арбитр – Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на Megogo.

Первая встреча команд в Мадриде стала украшением минувшего тура и подарила зрителям и болельщикам бескомпромиссную борьбу. Этот матч также обещает не стать разочарованием для любителей футбола.

Победы в трех предыдущих матчах могут позволить Ливерпулю решить вопрос выхода в следующий раунд уже в этом поединке, для чего подопечным Юргена Клоппа будет достаточно не проиграть. Атлетико же еще далек от выхода в плей-офф, деля вторую строчку с Порту с четырьмя набранными очками. При этом, "матрасникам" не стоит сбрасывать со счетом и Милан, который пока сохраняет теоритические шансы на второе место.

В этом поединке Диего Симеоне не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Антуана Гризманна, который в предыдущей встрече с мерсисайдцами заработал удаление. В отсутствие француза шанс выйти в основе против своей бывшей команды получает уругваец Луис Суарес. Не смогут "рохибланкос" также рассчитывать на Тома Лемара и Маркоса Льоренте.

Ливерпуль же неожиданным образом столкнулся с проблемами в центре поля. К травмированным Харви Эллиотту и Джеймсу Милнеру в минувший уикенд присоединился Наби Кейта, повредившийся во встрече с Брайтоном. К тому же, еще не успели полностью восстановиться хавбеки Тьяго и Фабиньо.

В этой встрече Ливерпуль попытается реабилитироваться за мартовское поражение от Атлетико на Энфилде, которое стоило команде вылета в 1/8 финала. Статистика в личных встречах находится на стороне мадридцев, которые выиграли четыре из последних шести очных поединков и при этом проиграли в двух.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джонс – Салах, Жота, Мане.

Атлетико: Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Триппьер, Коке, Кондогбия, Карраско – Корреа, Фелиш – Суарес.

Не сыграют: Кейта, Эллиотт, Милнер – Лемар, Льоренте, Гризманн.

Под вопросом: Тьяго, Фабиньо.