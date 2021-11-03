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-
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-
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-
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-
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-
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-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
24 ноября
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Тухель: Заслуженная победа, мы полностью переиграли Мальме

03 ноября 2021

томас тухель, getty images

Наставник Челси дал свой комментарий после победы своей команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер лондонского Челси прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с Мальме (1:0).

Немецкий специалист считает, что команда полностью заслужила 3 очка.

"Полностью заслуженная победа. У нас было много ударов, много передач на половине поля соперников, но мы никак не могли забить. Во втором тайме мы повысили интенсивность, чтобы форсировать забитый мяч. Челси полностью контролировал игру и не допускал ошибок.

Травма плеча дорого стоила Зиеху. Он еще не готов на 100%, но Хаким провел очень качественный матч. То же касается и Лофтус-Чика — я доволен его выступлением. Я рад, что он сыграл решающую роль в забитом мяче", — приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Мальме — Челси.

Источник: ФК Челси

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