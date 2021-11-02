Мальме — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

02 ноября 2021

Мальме - Челси, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Челси в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловал в гости к Мальме и добился минимальной победы.

Три очка команде Томаса Тухеля принес точный удар Хакима Зийеха в начале второй половины игры.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Мальме - Челси 0:1
Гол: Зийех, 56

Мальме: Далин — Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич — Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент — Нанаси (Налич, 74), Чолак.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Жоржиньо, Зийех (Баркли, 74), Лофтус-Чик — Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

Предупреждения: Силва, Лофтус-Чик

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