Дибала: Ювентус мог забить еще несколько мячей

Форвард туринского клуба прокомментировал победу своей команды в матче с Зенитом.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле легко обыграл Зенит (4:2).

Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды заявив, что Ювентус мог забивать более четырех мячей в этой встрече.

"Именно такой вечер нам и был необходим. Ключом к победе стало терпение, ведь мы хорошо играли в первом тайме, и нужно было сохранить спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.

Я считаю, что рисковать – это нормально, так легче забивать. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Думаю, мы хорошо сыграли в атаке и могли забить еще несколько голов", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой победы Ювентус гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, а Зенит остался на третьем месте с тремя очками в активе за два тура до завершения группового этапа.