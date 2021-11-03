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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Дибала: Ювентус мог забить еще несколько мячей

03 ноября 2021

леонардо бонуччи и пауло дибала, уефа

Форвард туринского клуба прокомментировал победу своей команды в матче с Зенитом.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле легко обыграл Зенит (4:2).

Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды заявив, что Ювентус мог забивать более четырех мячей в этой встрече.

"Именно такой вечер нам и был необходим. Ключом к победе стало терпение, ведь мы хорошо играли в первом тайме, и нужно было сохранить спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.

Я считаю, что рисковать – это нормально, так легче забивать. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Думаю, мы хорошо сыграли в атаке и могли забить еще несколько голов", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой победы Ювентус гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, а Зенит остался на третьем месте с тремя очками в активе за два тура до завершения группового этапа.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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