Гармаш возглавит атаку Динамо Киев в игре против Барселоны

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют Динамо Киев и каталонская Барселона.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо на НСК Олимпийский сыграет против каталонской Барселоны.

Мирча Луческу, по сравнению с игрой на Камп Ноу (0:1), решил выставить на острие атаки Дениса Гармаша.

Серхи Бархуан в своей первой игре Лиги чемпионов во главе "блаугранас" предпочел увидеть в центре обороны Эрика Гарсию, в то время как Николас Гонсалес отправится в центр поля, а пару форвардов с Депаем составит Фати.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Гармаш.

Запасные: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Витиньо, Тымчик, Шкурин, Антюх.



Барселона: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави — Фати, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Араухо, Пуч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Л. Де Йонг, Умтити, Бальде, Санс.



Матч Динамо Киев — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.