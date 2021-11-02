Динамо — Барселона. Накануне

Football.ua представляет анонс 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной.

Киевляне в выездном матче против Барселоны не сумело зацепиться даже за ничейный результат и теперь попробует сделать это в домашнем матче.

Динамо – Барселона

Вторник, 2 ноября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах MEGOGO и Volia TV.

Киевское Динамо минимально проиграло Барселоне в выездном матче (0:1), но те, кто смотрел этот матч могут сказать, что при таком минимальном поражении шансов у Динамо зацепиться за очки просто не было. Киевляне ничего не создали впереди и логично, то не сумели забить гол в ответ. Динамо со слишком большим уважением отнеслось к своему сопернику и чертовски боялось идти вперед большими силами, дабы не получить какую-то опасную контратаку на свои ворота.

По действиям футболистов Динамо в концовке встречи складывалось впечатление, что их вполне устраивало минимальное поражение и они больше боялись повторения результата Шахтера с Реалом, чем желали как-то вытащить тот поединок. Вернемся к делам насущным, за этот короткий промежуток времени пост главного тренера покинул Рональд Куман. Команда под его руководством показывала очень плохие результаты и вполне логично, что нидерландского специалиста попросили на выход. Сейчас команду возглавляет тренер Барселоны Б Серхи Бархуан. Всем понятно, что если этот специалист не сотворит чуда с нынешней Барсой, то он все же временная кандидатура. Пресса уже несколько недель сватает на роль главного тренера в клубе Хави, у которого пока еще действующий контракт с "Аль-Саддом".

Вполне логично, что от матчей с такой Барселоной болельщики и эксперты в Украине ждут от Динамо добытых очков в матче с "сине-гранатовыми", но на деле первый матч показал, что несмотря на все командные проблемы, банально индивидуальный уровень исполнительского мастерства гораздо выше. И этого достаточно для блаугранас, чтобы обыгрывать такие команды, как Динамо.

Динамо на неделе дважды обыграло Мариуполь. Раз в Кубке Украины, раз в УПЛ. К обеим победам у Мирчи ЛУческу было много вопросов, и он остался недоволен отношением своих футболистов. Недонастроя в матче против Барселоны быть точно не должно, а вот отсутствие Виталия Миколенко на левом фланге обороне значительно ослабит как атакующий, так и оборонительный потенциал в этой зоне.

Ждем от динамовцев в предстоящем матче хотя бы попытки сыграть в футбол с этой Барселоной. Хотелось бы видеть идею, за счет которой "бело-синие" действительно верят в итоговый успех поединка.

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Барселона: Тер Штеген – Мингеса, Араухо, Гарсия, Альба – Гави, Бускетс, Гонсалес – Депай, Де Йонг, Фати

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Динамо – 32

Барселона – 5

История противостояний

Комментарии перед матчем

И.о. главного тренера Барселоны Серхи Бархуан:

"Мы должны показывать свой стиль: быть сплоченной командой, контролировать мяч, находить пространства… Я провел три тренировки с командой и практически не выдвигал им требований. Сложно ожидать от них максимума за такой короткий срок.

Для меня честь быть тренером Барселоны в Лиге чемпионов после выступлений в составе команды. Игроки привыкли к давлению. Матч будет особенным, все в наших руках".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Барселона — есть Барселона. Любой игрок, который приехал сюда — качественный футболист. У нас нет игрока с отступными миллиард, а у них есть. У нас хорошие, качественные футболисты. Завтра мы это увидим.

Отсутствие Пике и Агуэро? Это несущественно. То, что не будет Пике, компенсирует Эрик Гарсия, который также хорошо. Это будущее Барселоны. В то время как Агуэро не особо играл в последнее время. Нельзя сказать, что его отсутствие это проблема. У них есть Депай, который на данный момент их ударная сила.

Естественно сказалось отсутствие Месси. С его уходом что-то потеряли в плане психологии. И у нас отсутствуют Попов и Беседин — важнейшие игроки. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет. Играет Динамо Киев против Барселоны. Я уверен, что мы сыграем хороший матч.

Это будет Барселона Кумана? Да, за три дня ничего не поменяешь. Новая Барселона не может быть. Играют те футболисты, которые готовы физически и здоровы. Всегда сложно что-то поменять, учитывая что Серхи был совершенно не готов. Решение уволить Кумана и взять Серхи было принято за час.

У нас сложный календарь игр в Лиге чемпионов. Сыграли дома вничью с Бенфикой, заслуживали победу. Затем два сложных выезда — в Мюнхен и Барселону. Сейчас вернулись домой. На выезде мы играли с боязнью, мы дали соперникам моменты из-за наших грубых ошибок. Я ребятам рассказал накануне, как в 2004 году приехала Барселона, дебютировал Месси. Шахтер выиграл со счетом 2:0 благодаря сумасшедшей отдаче, организации игры. Барселона тогда тоже переживала переходный период. Эта победа дала большой толчок в развитии Шахтера.

Должны завтра сделать все, чтобы добиться положительного результата. Верю и хочу от своих ребят завтра увидеть большую мотивацию".

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко:

"Отсутствие Агуэро, Пике? Это опытные игрок, но у них также есть молодые футболисты, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.

Мандража нет. Это праздник футбола для всей страны. Хотим выходить завтра и получать удовольствие и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и увереннее играть с мячом. Не нужно бояться соперника. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас".

Защитник Барселоны Эрик Гарсия:

"Матч с Динамо очень важный для нас, потому что если мы выиграем, то судьба будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет непростая игра из-за дальней поездки и погоды. На Камп-Ноу они усложнили нам жизнь, а в Киеве они будут опаснее. Тем не менее, мы должны быть готовы как физически, так и психологически.

Когда я принял решение подписать контракт с Барселоной, то был уверен в команде, и с того момента ничего не изменилось. У нас отличная команда и даже несмотря на то, что результаты не такие, как нам хотелось бы, в этом сезоне нам предстоит пройти длинный путь".

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua