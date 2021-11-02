Динамо Киев U-19 — Барселона U-19 4:1 Видео голов и обзор матча

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В рамках четвертого тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов Динамо U-19 добыло сокрушительную победу над сверстниками из Барселоны.

Команда Игоря Костюка открыла счет уже на второй минуте усилиями Диалло. Под занавес первого тайма Гарридо отыграл мяч, но Попов довольно быстро вернул преимущество киевлянам.

Два гола Динамо во втором тайме сняли все вопросы.

Обор матча юношеской Лиги УЕФА:

Динамо U-19 — Барселона U-19 4:1

Голы: Диалло, 2, 82, Попов, 45+1, Дьячук, 66 — Гарридо, 37

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Гробач, 90+2), Диалло (Эль-Хамличи, 86)

Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач