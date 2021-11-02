Динамо U-19 разгромило Барселону и вышло в плей-офф Юношеской Лиги чемпионов

Завершился матч четвертого тура турнира.

В рамках четвертого тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов Динамо U-19 добыло сокрушительную победу над сверстниками из Барселоны.

Главным героем прошедшего матча стал сенегальский вингер киевлян Самба Диалло. На его счету дубль, а первый мяч выдался просто идеальным.

Также за хозяев голами отметились Кирилл Попов и Максим Дьячук. За гостей один раз результативно отметился Хуан Гарридо.

После четырех туров команда Игоря Костюка занимает первое место в группе Е и досрочно выходит из группы.

Динамо U-19 — Барселона U-19 4:1

Голы: Диалло, 2, 82, Попов, 45+1, Дьячук, 66 — Гарридо, 37

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Гробач, 90+2), Диалло (Эль-Хамличи, 86)

Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач