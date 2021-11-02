Марлон: Динамо будет ждать момент, чтобы наказать Барселону

Защитник "горняков" высказался о предстоящей игре в ЛЧ.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал предстоящий матч между киевским Динамо и Барселоной в Лиге чемпионов.

"Это будет непростой матч для Барселоны, я уверен в этом. Потому что Динамо — хорошая команда.

Думаю, они будут ждать ждать свой момент, играя преимущественно на своей половине поля, и постараться найти свою контратаку, чтобы наказать Барсу, когда смогут", — сказал Марлон в интервью Lesportiu.

Напомним, матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.