Витао: Сыграть на Бернабеу — исполнение мечты

Бразилец прокомментировал предстоящую встречу со "сливочными".

Защитник Шахтера Витао рассказал о знакомстве с бразильцами из Реала и поделился мнением о предстоящей встрече команд в Лиге чемпионов.

"У нас общий агент с Милитао. Мы много не общались, потому что он немного старше. Он здорово выступает в Мадриде. Он хорошо выбирает позицию, быстрый, отлично действует на втором этаже. Он станет одним из лучших центрбеков в мире.

У нас с Милитао очень схожие характеристики, хотя у него побольше опыта. Я также не боюсь играть с мячом из глубины.

Винисиус – отличный парень. Мы с ним выступали вместе в сборных U-15, U-17, U-19. В Реале огромное давление, здесь вопрос не в технике. Думаю, он ощутил это на себе. Но он всегда отлично завершал атаки.

Матч на Бернабеу? Это будет исполнением мечты. С этим стадионом связано много историй. Нет ни одного игрока, который бы не хотел сыграть на Бернабеу", – рассказал Витао в интервью изданию AS.

Матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.