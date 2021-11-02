Пресс-конференция Де Дзерби и Додо перед матчем с Реалом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию встречи с прессой.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер проведет выездную встречу с мадридским Реалом.

Накануне поединка главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби и защитник Додо встретятся с журналистами и расскажут о подготовке ко встрече с мадридским клубом. Онлайн-трансляция пресс-конференции начнется в 18:00 и будет доступна на Football.ua.



Матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.