Дэвис: Нагельсманн привносит в Баварию другой менталитет

Канадец поделился мнением о выступлениях в составе мюнхенцев.

Защитник Баварии Альфонс Дэвис рассказал о ситуации в команде накануне встречи с Бенфикой в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что у нас сильная команда. Нам нужно найти правильный баланс, тут ничего не изменилось. Разумеется, к каждой игре мы подходим с желанием не пропустить.

Нагельсманн привносит другой менталитет. Я рад, что у меня есть возможность продемонстрировать свои качества. Привыкание к новой тактике – это процесс обучения для меня. Я счастлив, что могу показать, на что я способен", – приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария – Бенфика состоится в Мюнхене во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн может пропустить поединок. из-за коронавируса.