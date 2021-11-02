Нагельсманн надеется присутствовать на матче Баварии против Бенфики

02 ноября 2021

юлиан нагельсманн, getty images

Немецкий наставник рассчитывает на отрицательный ПЦР-тест.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн рассчитывает успеть получить отрицательный тест на коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против Бенфики.

Специалист заявил, что по своим ощущениями — он полностью здоров.

Я чувствую себя хорошо. Конечно, остается ощущение тела, что с ним что-то происходило, но в целом все хорошо. Я надеюсь, что получу отрицательный тест на коронавирус и смогу присутствовать на игре своей команды", — цитирует Нагельсманна Bild.

Напомним, 34-летний немецкий наставник пропустил последние 4 игры своей команды по причине коронавируса. Ранее Нагельсманн получил полный курс вакцинации от COVID-19.

Матч Бавария — Бенфика состоится во вторник, 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее в Германии разгорелся скандал, после того как футболист Баварии Йосуа Киммих отказался вакцинироваться, публично поддерживая при этом борьбу с коронавирусом.

В полемику о выборе хавбека сборной Германии вступила даже Ангела Меркель.

Источник: Bild

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