Нагельсманн надеется присутствовать на матче Баварии против Бенфики

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн рассчитывает успеть получить отрицательный тест на коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против Бенфики.
Специалист заявил, что по своим ощущениями — он полностью здоров.
Я чувствую себя хорошо. Конечно, остается ощущение тела, что с ним что-то происходило, но в целом все хорошо. Я надеюсь, что получу отрицательный тест на коронавирус и смогу присутствовать на игре своей команды", — цитирует Нагельсманна Bild.
Напомним, 34-летний немецкий наставник пропустил последние 4 игры своей команды по причине коронавируса. Ранее Нагельсманн получил полный курс вакцинации от COVID-19.
Матч Бавария — Бенфика состоится во вторник, 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Ранее в Германии разгорелся скандал, после того как футболист Баварии Йосуа Киммих отказался вакцинироваться, публично поддерживая при этом борьбу с коронавирусом.
В полемику о выборе хавбека сборной Германии вступила даже Ангела Меркель.