Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко забил не один десяток фантастических голов за Милан в своей карьере. Футболист выступал в составе "россонери" в период с 1999 по 2006 год, отличившись 175 раз в 322-ти матчах за Милан.

Официальный Twiiter итальянского клуба выбрал ТОП-10 голов Андрея Шевченко за команду в Лиге Чемпионов.

⚽🇺🇦 Top 10 @jksheva7 #UCL goals: surely there’s one we will 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 forget. Enjoy! 🍿



⚽🇺🇦 La top 10 di Sheva in Champions, incluso un gol che nessun rossonero dimenticherà 𝗺𝗮𝗶. Buona visione! 🍿

