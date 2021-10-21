Хаверц — о травмах Лукаку и Вернера: Они нападающие топ-уровня, надеюсь, что повреждения не серьезные

Футболист оценил победу в матче против Мальме.

Нападающий лондонского Челси Кай Хаверц прокомментировал победу клуба в Лиге чемпионов над Мальме (4:0), и вспомнил свой гол.

"Для нас это очень хороший результат. Забить четыре гола на нашем стадионе — это всегда хорошо, это вселяет в нас уверенность. Мы должны продолжать идти, хорошо восстанавливаться и быть свежими в субботу в матче против Норвича.

Мой гол? Хадсон-Одой сделал хорошую передачу, мяч был очень далеко, но я попытался его поймать. Я знал, что вратарь упадет, поэтому единственный шанс, который у меня был, — это попытаться его опустить на землю. Хороший гол вышел.

Всегда нужно быть готовым, всегда сложно выйти на поле со скамейки запасных. Но я старался изо всех сил во второй половине, чтобы забить гол, так что это приятное чувство".

Также Хаверц рассказал о травмах Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, которые они получили в данной встрече.

"Тимо Вернер сказал, что завтра им нужно сделать МРТ. Они нападающие топ-уровня, и я надеюсь, что повреждения не серьезные", — сказал Хаверц.

Видео голов и обзор матча Челси — Мальме можно смотреть на Football.ua.