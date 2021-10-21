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-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
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Челси — Мальме 4:0 Видео голов и обзор матча

21 октября 2021

Челси - Мальме, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Лиги чемпионов.

Лондонский Челси в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разгромил шведский Мальме (4:0).

Победу подопечным Томаса Тухеля принесли забитые мячи в исполнении Кристенсена и Хаверца, а Жоржиньо оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов.

Обзор матча:

Челси - Мальме 4:0
Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21, 57, Хаверц, 48

Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл (Алонсо, 66), Жоржиньо, Канте (Сауль, 65), Маунт, Лукаку (Хавертц, 23), Вернер (Хадсон-Одои, 44).
Мальме: Далин (Диавара, 46), Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ольссон, Бергет (Мойсандер, 84), Кристиансен (Налич, 58), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Бирманчевич (Абубакари, 46), Чолак.
Предупреждения: Нильсен, Кристиансен, Ларссон.
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