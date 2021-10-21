Солскьяер: Если кто-то хочет покритиковать Роналду, пусть посмотрит его игру против Аталанты

Специалист — о матче против Аталанты.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Аталантой в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Мы имели шансы в первом тайме. У Рашфорда были моменты, он их не реализовал, но продолжал играть. Этот парень очень важен для МЮ. Кажется, что никто не думал, что он забьет этот мяч, но это был инстинктивный удар по воротам.

Криштиану великолепен у ворот. Если кто-то хочет покритиковать его за усилия и скорость, просто посмотрите эту игру. Посмотрите, как он бегает. Я был очень, очень доволен тем, как Роналду играл на линии.

В конце матча он постоянно был в штрафной. Он делал все, что должен делать центральный нападающий. Смотрите и поддерживайте Манчестер Юнайтед. Для нас это очень важно", — сказал Солскьяер.

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