Фелипе — об удалении Гризманна: Осталось небольшое чувство несправедливости

Защитник мадридского клуба прокомментировал домашнее поражение его команды в Лиге чемпионов от Ливерпуля.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико потерпел домашнее поражение от английского Ливерпуля, хотя и старался ухватиться за очки на фоне двух быстрых пропущенных мячей в начале поединка (2:3).

Атлетико — Ливерпуль 2:3 Видео голов и обзор матча

Одним из ключевых эпизодов поединка стало удаление нападающего "матрасников" Антуана Гризманна в начале второго тайма, который опасно сыграл на чужой половине поля против Роберто Фирмино в попытке зацепиться за мяч.

Решением главного арбитра поединка, немца Даниэля Зиберта, о прямой красной карточке для уже оформившего на тот момент дубль игрока вызвало неодобрительную реакцию, а уже на следующий день после игры защитник команды Диего Симоне Филипе прокомментировал данную ситуацию.

"Я полагаю, что рефери можно назвать ответственным за исход данного поединка. Да, определенно, это была бы другая игра, если бы не удаление в составе нашей команды. Во всяком случае, мне так кажется.

Считаю, что Гризманн заслуживал не более, чем желтой карточки за тот эпизод. Антуан был первым на мяче, поэтому и смотрел только на него, стараясь контролировать.

В конечном итоге, играть с Ливерпуля в меньшинстве было еще тем занятием. Осталось небольшое чувство несправедливости", — подытожил футболист.

В следующем туре Лиги чемпионов мадридский Атлетико проведет ответную игру против английского Ливерпуля на Энфилде.