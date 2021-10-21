Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
1
Динамо Киев
0
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
3
Вольфсбург
1
20 октября
19:45
Бенфика
0
Бавария
4
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Аталанта
2
20 октября
22:00
Янг Бойз
1
Вильярреал
4
20 октября
22:00
Лилль
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Зенит
0
Ювентус
1
20 октября
22:00
Челси
4
Мальме
0
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Фелипе — об удалении Гризманна: Осталось небольшое чувство несправедливости

21 октября 2021

Фелипе, Getty Images

Защитник мадридского клуба прокомментировал домашнее поражение его команды в Лиге чемпионов от Ливерпуля.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико потерпел домашнее поражение от английского Ливерпуля, хотя и старался ухватиться за очки на фоне двух быстрых пропущенных мячей в начале поединка (2:3).

Атлетико — Ливерпуль 2:3 Видео голов и обзор матча

Одним из ключевых эпизодов поединка стало удаление нападающего "матрасников" Антуана Гризманна в начале второго тайма, который опасно сыграл на чужой половине поля против Роберто Фирмино в попытке зацепиться за мяч.

Решением главного арбитра поединка, немца Даниэля Зиберта, о прямой красной карточке для уже оформившего на тот момент дубль игрока вызвало неодобрительную реакцию, а уже на следующий день после игры защитник команды Диего Симоне Филипе прокомментировал данную ситуацию.

"Я полагаю, что рефери можно назвать ответственным за исход данного поединка. Да, определенно, это была бы другая игра, если бы не удаление в составе нашей команды. Во всяком случае, мне так кажется.

Считаю, что Гризманн заслуживал не более, чем желтой карточки за тот эпизод. Антуан был первым на мяче, поэтому и смотрел только на него, стараясь контролировать.

В конечном итоге, играть с Ливерпуля в меньшинстве было еще тем занятием. Осталось небольшое чувство несправедливости", — подытожил футболист.

В следующем туре Лиги чемпионов мадридский Атлетико проведет ответную игру против английского Ливерпуля на Энфилде.

Команды
статьи по теме:
Атлетико - Ливерпуль, getty images 20 октября 2021 Атлетико — Ливерпуль 2:3 Видео голов и обзор матча
Ливерпуль вырвал победу у Атлетико в фантастическом поединке 19 октября 2021 Ливерпуль вырвал победу у Атлетико в фантастическом поединке
 
 Rambler's Top100