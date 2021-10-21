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03 ноября
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РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
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-
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Янг Бойз — Вильярреал 1:4 Видео голов и обзор матча

21 октября 2021

Янг Бойз — Вильярреал, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА испанский Вильярреал провел свою первую очную дуэль против швейцарского Янг Бойз, и сумел одержать победу в гостях (1:4), благодаря чем отправил желто-черных на последнюю строчку турнирной таблицы.

Коллектив Унаи Эмери оформил два своих мяча уже к исходу первой четверти игрового часа, после чего завершил начатое под финальный свисток, предварительно пропустив, что обусловило нервную концовку поединка.

Обзор матча:

Янг Бойз — Вильярреал 1:4
Голы: Мешак, 77 — Пино, 6, Жерар Морено, 16, Альберто Морено, 88, Чуквезе, 90+2.

Янг Бойз: Фон Балльмоос — Лефор (Хефти, 62), Камара, Лаупер — Фасснахт (Мамбимби, 90), Эбишер, Перейра (Ридер, 70), Гарсия — Нгамале, Мешак — Сибачо (Канга, 70).

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль (Манди, 83), Пау Торрес, Педраса — Коклен (Альберто Морено, 69), Капу, Парехо — Пино (Гомес, 89), Данджума (Чуквезе, 89), Жерар Морено.

Предупреждения: Эбишер — Рульи.

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