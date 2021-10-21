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02 ноября
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-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
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Боруссия Дортмунд
-
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-
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Челси не заметил Мальме

21 октября 2021

Челси, getty images

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский Челси дома не оставил шансов шведскому Мальме (4:0).

В первом тайме "пенсионеры" показали почти что образцовый футбол. Уже на 9 минуте игры Тьяго Силва прострелил в штрафную, где принял мяч Кристенсен и забил свой первый гол за клуб. Спустя 9 минут Челси заработал право на пенальти. Жоржиньо подошел к мячу и развел его с вратарем по разным углам.

Второй тайм также проходил под диктовку лондонцев. Счет 3:0 стал почти сразу после начала тайма. Хаверц воспользовался пасом от партнера и поразил ворота гостей. На 57 минуте снова пенальти, и снова в центре внимания Жоржиньо. Итальянец пробил по центру и оформил дубль.

Челси - Мальме 4:0

Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21, 57, Хаверц, 48

Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл (Алонсо, 66), Жоржиньо, Канте (Сауль, 65), Маунт, Лукаку (Хавертц, 23), Вернер (Хадсон-Одои, 44).
Мальме: Далин (Диавара, 46), Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ольссон, Бергет (Мойсандер, 84), Кристиансен (Налич, 58), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Бирманчевич (Абубакари, 46), Чолак.
Предупреждения: Нильсен, Кристиансен, Ларссон.
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