Лукаку и Вернер получили травмы в матче против Мальме

Оба футболиста были заменены в первом тайме.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Челси без труда обыграл шведский Мальме со счетом 4:0.

Однако, не смотря на простую победу, у лондонцев после во время игры возникли проблемы. Они связаны с травмами форвардов команды Тимо Вернера и Ромелу Лукаку. Оба игрока были заменены еще в первом тайме.

Как заявил главный тренер Челси Томас Тухель после матча, травмы оказались не очень серьезныне.

"У Лукаку вывих голеностопа, у Вернера мышечная травма, проблема с задней поверхностью бедра. Они точно пропустят несколько дней.

Эти парни были в хорошей форме. Они умеют создавать моменты и реализовывать их, так что нам нужно искать новые решения, привлечь ребят, которые ждали свой шанс", — сказал Тухель.

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