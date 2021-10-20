Яремчук выйдет в стартовом составе Бенфики в матче против Баварии

Бенфика в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет мюнхенскую Баварию.
В стартовом составе португальских "орлов" выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, которому кампанию в атаке составят Дарвин Нуньес и Рафа Силва.
Отметим, что это третье появление украинца в стартовом составе в трех матчах Бенфики в Лиге чемпионов в этом сезоне. Пока на его счету нет результативных действий в еврокубках.
Поединок Бенфика — Бавария пройдет сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.
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