Яремчук выйдет в стартовом составе Бенфики в матче против Баварии

Украинский форвард начнет матч Лиги чемпионов с первых минут.

Бенфика в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет мюнхенскую Баварию.

В стартовом составе португальских "орлов" выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, которому кампанию в атаке составят Дарвин Нуньес и Рафа Силва.

Отметим, что это третье появление украинца в стартовом составе в трех матчах Бенфики в Лиге чемпионов в этом сезоне. Пока на его счету нет результативных действий в еврокубках.

Поединок Бенфика — Бавария пройдет сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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