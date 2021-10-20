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-
02 ноября
22:00
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-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
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Яремчук выйдет в стартовом составе Бенфики в матче против Баварии

20 октября 2021

Роман Яремчук, Getty Images

Украинский форвард начнет матч Лиги чемпионов с первых минут.

Бенфика в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет мюнхенскую Баварию.

В стартовом составе португальских "орлов" выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, которому кампанию в атаке составят Дарвин Нуньес и Рафа Силва.

Отметим, что это третье появление украинца в стартовом составе в трех матчах Бенфики в Лиге чемпионов в этом сезоне. Пока на его счету нет результативных действий в еврокубках.

Поединок Бенфика — Бавария пройдет сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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