Бенфика — Бавария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Бавария в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Бенфике.

Бенфика — Бавария

Среда, 20 октября, 22:00. Стадион Эштадиу Да Луж, Лиссабон. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган (Румыния).

Бенфика подходит к отчетной встрече с четырьмя набранными баллами на второй строчке таблицы. Лиссабонцы в первом туре расписали мировую в игре против Динамо Киев, а затем на своем поле не оставили шансов Барселоне — 3:0. При всем уважении к каталонцам, они сейчас далеко не в лучшей форме, а потому Бавария — куда более серьезный соперник.

Перед паузой на игры сборных Бенфика уступила в чемпионате, а сразу после возвращения играла против Трофенше в Кубке Португалии и должала соперника лишь в дополнительное время. Несмотря на это, времени подготовиться у португальцев все равно было больше, ведь они провели свой матч в субботу, а Бавария — в воскресенье.

Мюнхенцы же после двух матчей имеют стопроцентный результат — две победы с общим счетом 8:0. Подопечные Юлиана Нагельсманна выглядят настоящей машиной, но оступились в чемпионате в игре против Айнтрахта. Правда, после паузы сборных мюнхенцы не заметили довольно крепкий Байер из Леверкузена — 5:1.

Очевидно, что чемпион Германии ставит перед собой только самые высокие задачи, а потому рассчитывает на три очка в этой игре. Возможно, это самый сложный оппонент для Баварии в группе, потому что Бенфика может надежно сыграть в обороне, но все равно слабо верится, что "орлам" по силам остановить соперника.

Последний раз команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда Бавария добилась выездной победы со счетом 2:0, а на своем поле разобралась с соперником — 5:1. Посмотрим, получится ли у Бенфики взять реванш.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Жилберто, Вайгль, Мариу, Гримальдо — Рафа, Яремчук, Нуньес

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски

Не сыграют: Сеферович, Лазаро — Ульрайх

Под вопросом: Дэвис

Интересные факты:

Бавария выиграла 21 из последних 23 матчей в Лиге чемпионов.

Бавария забивала не менее 2 голов в 20 из последних 23 матчей Лиги чемпионов.

Бенфика не пропустила в 5 из последних 6 матчей в Лиге чемпионов.

В последних 3 матчах Лиги чемпионов Бавария не пропускала.

Бенфика не проиграла в последних 6 матчах Лиги Чемпионов.

Бавария забила не менее 2 голов в последних 3 матчах против Бенфики во всех турнирах.