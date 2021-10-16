Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо ожидает гостевая встреча против каталонской Барселоны.

Удастся ли "бело-синим" выстоять на поле соперника топ-уровня? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Барселона — Динамо Киев вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 20 октября в 19:45 по киевскому времени.

Барселона — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Рональда Кумана.