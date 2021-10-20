Ибрагимович: Матч с Порту был худшим в этой Лиге чемпионов

Швед поделился мнением о выступлениях команды.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от Порту (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Из трех матчей это было наше худшее выступление, поэтому мы не заслужили ни одного очка.

Мы должны помнить, что для многих наших игроков это первая Лига чемпионов, они должны расти. Мы видим, что они демонстрируют этот опыт, знания и темп в Серии А, они растут с каждым матчем Лиги чемпионов.

Нам не хватает некоторых игроков, но это футбол. Я только вернулся, я рад играть, но мне еще нужно время, чтобы вернуть форму.

У нас еще осталось три матча. Мы боролись за место в Лиге чемпионов в последнем сезоне, поэтому мы продолжим бороться. Уверен, победы придут", – рассказал Ибрагимович в интервью Mediaset.