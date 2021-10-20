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-
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Салах вышел в лидеры гонки среди бомбардиров Ливерпуля в Лиге чемпионов

20 октября 2021

Мохамед Салах, Getty Images

Египтянин накануне помог команде одержать победу в игре против Атлетико.

Английский Ливерпуль в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сумел одержать победу над мадридским Атлетико на поле соперников (3:2).

Атлетико — Ливерпуль 2:3 Видео голов и обзор матча

Сразу два мяча "красных" в этом поединке оказались на счету у египетского нападающего Мохамеда Салаха, хотя на первых порах его первый результативный удар УЕФА приписывал полузащитнику Джеймсу Милнеру.

Когда же данные были обновлены окончательно, то лидер атак коллектива Юргена Клоппа достиг отметки в 31 гол в рамках главного клубного турнира Старого Света.

Это означало лишь одно — отныне, Салах является наиболее забивным футболистом в составе "красных" за всю историю выступлений команды в данном турнире.

Позади Мохаммеда в данном рейтинге остался Стивен Джеррард с показателем в 30 забитых мячей.

Ответная игра между Ливерпулем и Атлетико состоится на Энфилде уже 3 ноября.

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