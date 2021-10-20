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02 ноября
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Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
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-
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-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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03 ноября
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Симеоне: Заставили Ливерпуль защищаться так, как он редко делает

20 октября 2021

Диего Симеоне, Getty Images

Аргентинец прокомментировал результат матча с мерсисайдцами.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о поражении от Ливерпуля (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был трудный матч против отличной команды. Они обычно забивают много голов в своих играх. Мы начали не так, как хотели, но после того, как они забили свой второй гол, дела у нас пошли лучше, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед. У нас был лучший шанс во втором тайме, но их кипер сделал отличный сейв.

Они начали очень мощно и выжали из двух моментов два гола. Но после этого мы стали выигрывать единоборства, лучше располагаться на поле и доставили им проблемы. Мы заставили защищаться их так, как они редко делают в своих матчах", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча между Атлетико и Ливерпулем.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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