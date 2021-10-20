Симеоне: Заставили Ливерпуль защищаться так, как он редко делает

Аргентинец прокомментировал результат матча с мерсисайдцами.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о поражении от Ливерпуля (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был трудный матч против отличной команды. Они обычно забивают много голов в своих играх. Мы начали не так, как хотели, но после того, как они забили свой второй гол, дела у нас пошли лучше, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед. У нас был лучший шанс во втором тайме, но их кипер сделал отличный сейв.

Они начали очень мощно и выжали из двух моментов два гола. Но после этого мы стали выигрывать единоборства, лучше располагаться на поле и доставили им проблемы. Мы заставили защищаться их так, как они редко делают в своих матчах", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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