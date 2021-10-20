Алиссон: Клопп — мастер, который говорит нужные вещи в нужные моменты

Голкипер Ливерпуля подвел итоги победы его команды над Ливерпулем.

Английский Ливерпуль в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА сумел одержать непростую победу над мадридским Атлетико на поле Ванда Метрополитано, однажды упустив при этом по ходу игры преимущество в два забитых мяча (3:2).

Атлетико — Ливерпуль 2:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "красных" Алиссон Бекер оценил выступление своей команды в данной игре.

"Матч получился очень увлекательным. Таким, в котором, наверное, каждый хотел бы принять участие. В Лиге чемпионов не бывает простых игр. Я уже посещал ранее этот стадион дважды, и оба раза проигрывал. Именно поэтому эти три очка так важны лично для меня и, конечно, клуба в целом.

Нам нужно в большей степени сосредоточиться на нашей игре, потому что мы прекрасно понимаем, что можем стать лучше. На минувших выходных мы провели классную игру против Уотфорда (5:0, ред.), но рассчитывать повторить ее на поле Атлетико было бы безумием.

Считаю, что Клопп — мастер, который говорит нужные вещи в нужные моменты. Как мне показалось, именно он своей речью в перерыве вернул нас в эту игру, полностью изменив наше отношение к происходящему. Очень непросто упускать преимущество в два мяча по ходу игры.

Мы приехали сюда с пониманием, что будет непросто. На деле так оно и получилось, это мог увидеть каждый с первой и до последней минуты. Счастлив, что нам удалось забить третий гол и больше не пропускать после этого. Хотелось бы создавать больше моментов, но когда соперники паркуют автобус у своих ворот, то это очень нелегко.

Что касается пенальти в наши ворота, то я был готов его отражать, но все равно оставался уверен, что арбитр отменит свое решение. Ждать решения VAR всегда непросто, но если есть возможность восстановить справедливость, то это — слишком малая плата за такую роскошь", — подытожил бразильский футболист.

Ответную игру против Атлетико Ливерпуль проведет на Энфилде уже 3 ноября.