Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

Противостояния третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы F ознаменуются домашним матчем Манчестер Юнайтед против Аталанты, а также игрой Янг Бойз против Вильярреала.

Манчестер Юнайтед — Аталанта

Среда, 20 октября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Шимон Марциняк (Польша). Прямая трансляция на Megogo.

Расширенный анонс поединка ПСЖ — Манчестер Сити можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш — Роналду, Гринвуд, Рашфорд

Аталанта: Муссо — Ловато, Паломино, Демирал — Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Меле — Пашалич — Малиновский, Сапата

Не сыграют: Варан — Хатебур, Джимсити, Гозенс, Пессина, Толой.

Под вопросом: Диалло, Мартиаль, Кавани — ...

прогноз 2:2

Янг Бойз — Вильярреал

Среда, 20 октября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Сергей Карасев (РФ). Прямая трансляция на Megogo.

Вильярреал выиграл Лигу Европы по итогам прошлого сезона, однако нынешняя кампания складывается для подопечных Унаи Эмери крайне неоднозначно. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "желтая субмарина" имеет в своем активе всего один набранный пункт в матче с Аталантой, что пока позволяет располагаться на последней четвертой строчке в квартете F. Впрочем, дела у Вильярреала так себе и на внутренней арене. Нынешнее 12 место — уж точно далеко не то, на что должны рассчитывать обладатели еврокубка, пусть и второго по престижности.

Будущий соперник Вильярреала, Янг Бойз, хоть и является действующим чемпионом Швейцарии, но среди всех своих соперников по группе считается на бумаге явным аутсайдером. Но теория не всегда работает на практике, что наглядно продемонстрировала сенсационная победа швейцарского гранда над Манчестер Юнайтед в первом туре Лиги чемпионов. Вряд ли теперь кого-то удивит, если Янг Бойз отберет очки еще и у Вильярреала, которого продолжает изрядно так лихорадить.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Унаи Эмери. Так, на победу Вильярреала предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Янг Бойз оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Ориентировочные составы

Янг Бойз: фон Балльмоос — Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия — Сьерро, К. Мартинс — Фасснахт, Эбишер, Нгамале — Элиа

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Капу, Парехо, Тригерос — Пино, Жерар Морено, Данджума

Не сыграют: Лустенбергер, Нсаме, Монтейру — Диа.

Под вопросом: Зесигер, Февр — Йереми.

прогноз 1:1

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.