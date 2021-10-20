Манчестер Юнайтед — Аталанта. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед примет на своем поле Аталанту.

Манчестер Юнайтед — Аталанта

Среда, 20 октября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Шимон Марциняк (Польша). Прямая трансляция на Megogo.

Манчестер Юнайтед подходит к предстоящему противостоянию против Аталанты в далеко не самом лучшем расположении духа. Причиной этому стало последнее поражение "красных дьяволов" от Лестера в рамках АПЛ, в ходе которого "лисы забили в ворота Де Хеа три мяча начиная с 78 по 90+1 минуту и одержали победу со счетом 4:2. Коллектив Солскьяера, в свою очередь, опустился на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В Лиге чемпионов у Манчестер Юнайтед также не все так гладко. В первом туре манкунианцы сенсационно уступили Янг Бойз, а во втором матче сумели вырвать победу над Вильярреалом только благодаря голу Криштиану Роналду в концовке встречи. Учитывая то, что в летнее трансферное окно МЮ потратил серьезную сумму на трансферы, но уровень игры команды никак не стал лучше, то к Оле-Гуннару Солскьяеру появляются все больше вопросов. Как минимум отложить эти вопросы до следующего матча поможет только победа в предстоящем еврокубковом поединке.

Аталанта, в свою очередь, продолжает считаться одной из главных сил итальянского футбола, а выступления в Лиге чемпионов для бергамасков вошло в обыденность и воспринимается как должное. В отличие от Манчестер Юнайтед, подопечные Джан Пьеро Гасперини сумели обыграть Янг Бойз, пусть и с минимальным преимуществом в счете, но вот с Вильярреалом итальянская команда расписала результативную ничью (2:2). Пока четыре набранных очка позволяют Аталанта занимать первую строчку в квартете F, однако на данном этапе это абсолютно ничего не значит. Серьезно укрепить свои позиции поможет победа над МЮ на ОЛД Траффорд, но вот эксперты, несмотря на плохую форму манкунианцев, склоняются именно в их сторону. Причина — в заметный кадровых проблемах у Аталанты.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,73, тогда как потенциальный успех Аталанты оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш — Роналду, Гринвуд, Рашфорд

Аталанта: Муссо — Ловато, Паломино, Демирал — Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Меле — Пашалич — Малиновский, Сапата

Не сыграют: Варан — Хатебур, Джимсити, Гозенс, Пессина, Толой.

Под вопросом: Диалло, Мартиаль, Кавани — ...