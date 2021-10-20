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-
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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
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-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
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-
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Гризманн догнал Жиру по голам в Лиге чемпионов

20 октября 2021

Антуан Гризманн, Getty Images

Форвард "матрасников" делит с Жиру пятое место среди французов по голам в главном еврокубковом турнире.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико на своем поле минимально уступил Ливерпулю (2:3).

В этом противостоянии форвард "матрасников" Антуан Гризманн оформил дубль, забив свои 34 и 35 голы в Лиге чемпионов.

По информации Stats Foot, 30-летний француз по количеству голов в Лиге чемпионов догнал нападающего Милана Оливье Жиру, вместе с которым он делит пятое место.

Больше них в Лиге чемпионов забивали Давид Трезеге (38), Жан-Пьер Папен (39), Тьерри Анри (59) и Карим Бензема (73).

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