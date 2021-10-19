Палмеру потребовалась 141 секунда для дебютного гола в Лиге чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях сумел обыграть Брюгге со счетом 1:5.
Одним из голов английского клуба отметился молодой нападающий из молодежной команды Коул Палмер.
19-летний форвард вышел на поле на 65 минуте, а уже через 141 секунду сумел отличиться забитым мячом.
Этот мяч слад дебютным для нападающего в Лиге чемпионов. К слову, игра против Брюгге также дебютная для него в соревновании.
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