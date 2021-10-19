Суарес остался в запасе на игру против Ливерпуля

Мадридский Атлетико и английский Ливерпуль в поединке на Ванда Метрополитано разыграют между собой промежуточную первую строчку турнирной таблицы в группе B.
Диего Симеоне, на фоне игры второго тура против Милана (2:1), решил перевести Кондогбия в центр обороны, в то время как Лемар разместился на правом фланге полузащиты, а место в центре поля получил де Пауль. В атаке Атлетико сыграет с парой Гризманн – Фелиш, в то время как Луису Суаресу нашлось место только на скамейке.
Юрген Клопп, после разгрома в игре против Порту (5:1), предпочел увидеть в атаке привычную тройку во главе с Фирмино, а в центре поля разместятся Кейта и Милнер. Алиссон, как и ожидалось, займет место в воротах.
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо — Лемар, де Пауль, Коке, Карраско — Гризманн, Фелиш.
Запасные: Лекомт, Хименес, Суарес, Корреа, Лоди, Льоренте, Эррера, Кунья, Врсалько.
Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Конате, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота, Цимикас, Ориги, Филлипс, Уильямс.
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.
Матч Атлетико — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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