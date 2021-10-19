Суарес остался в запасе на игру против Ливерпуля

​Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют мадридский Атлетико и Ливерпуль.

Мадридский Атлетико и английский Ливерпуль в поединке на Ванда Метрополитано разыграют между собой промежуточную первую строчку турнирной таблицы в группе B.

Диего Симеоне, на фоне игры второго тура против Милана (2:1), решил перевести Кондогбия в центр обороны, в то время как Лемар разместился на правом фланге полузащиты, а место в центре поля получил де Пауль. В атаке Атлетико сыграет с парой Гризманн – Фелиш, в то время как Луису Суаресу нашлось место только на скамейке.

Юрген Клопп, после разгрома в игре против Порту (5:1), предпочел увидеть в атаке привычную тройку во главе с Фирмино, а в центре поля разместятся Кейта и Милнер. Алиссон, как и ожидалось, займет место в воротах.



Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо — Лемар, де Пауль, Коке, Карраско — Гризманн, Фелиш.

Запасные: Лекомт, Хименес, Суарес, Корреа, Лоди, Льоренте, Эррера, Кунья, Врсалько.



Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.