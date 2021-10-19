Атлетико — Ливерпуль. Накануне

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Мадридский Атлетико в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет Ливерпуль.

Атлетико — Ливерпуль

Вторник, 19 октября, 22:00. Стадион Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Германия).

В прошлом туре турнира Атлетико в гостях одержал минимальную победу над Миланом (2:1) и эти три очка достались "матрасникам" невероятным трудом и "везением" под названием Джюнейт Чакыр, который сначала показал красную карточку Франку Кессье в первом тайме, а затем уже в компенсированное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота "россонери", который реализовал Луис Суарес. До этого в первом туре была ничья с Порту (0:0), что принесло "матрасникам" второе место в группе.

После событий в Лиге чемпионов, Атлетико перед перерывом на матчи сборных одержал уверенную победу над Барселоной (2:0) в Ла Лиге, а поскольку матч с Гранадой был отложен из-за международной паузы, у "матрасников" была уйма времени, чтобы подготовиться к матчу с Ливерпулем и продлить свою беспроигрышную серию до 13 матчей во всех турнирах.

Ливерпуль в свою очередь в первых двух турах одержал победы над Миланом (3:2) и Порту (5:1), что дало им право закрепиться на первом месте в группе, опережая Атлетико на два балла. Восемь забитых голов после двух игр — внушительная результативность "красных", которая может пугать любую оборону.

Такая же сверхрезультативность продолжилась и в чемпионате Англии, где команда Юргена Клоппа прошлась катком по Уотфорду, забив пять безответных мячей и это после матчей сборных и ничьи с Манчестер Сити (2:2) в прошлом туре АПЛ.

Тем не менее, с Атлетико будет совершенно другая история, о чем говорит и статистика, где Ливерпуль не может обыграть мадридцев в четырех последних матчах, в том числе в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Что касается кадровой ситуации, то у команды Диего Симеоне из-за травм отсутствуют защитник Хосе Хименес и нападающий Матеус Кунья, а также под вопросом форма Маркоса Льоренте. Помимо них дисквалифицирован еще один защитник Стефан Савич.

У "красных" вратарь Алиссон под вопросом на игру, как и полузащитники — Фабиньо и Кертис Джонс. Помимо них в лазарете англичанин находятся еще два хавбека - Тиаго Алькантара и Харви Эллиотт.

Если говорить о личных встречах, то история противостояний Атлетико и Ливерпуля насчитывает всего семь матчей, из которых три были выиграны "матрасниками", а еще три заканчивались вничью.

Ориентировочные составы команд

Атлетико: Облак — Фелипе, Кондогбия, Эрмосо — Триппьер — Лемар, Коке, Де Пауль, Карраско — Суарес, Фелиш.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Салах, Мане, Фирмино.

Не сыграют: Кунья, Хименес — Тиаго Алькантара, Харви Эллиотт.

Под вопросом: Льоренте — Алиссон, Фабиньо, Джонс.

Дисквалифицирован: Савич.