Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте

19 октября 2021

Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте

Только один из украинских футболистов появится на поле с первых минут.

Манчестер Сити в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Брюгге.

Защитник "горожан" Александр Зинченко остался в запасе в этом встрече, тогда как Эдуард Соболь выйдет в старте бельгийской команды.

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь — Баланта, Ритс, Ванакен — Сова, де Кетеларе, Ланг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Фоден, Грилиш

Напомним, что начало матча запланировано на 19:45. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.

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