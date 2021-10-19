Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте

Только один из украинских футболистов появится на поле с первых минут.

Манчестер Сити в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Брюгге.

Защитник "горожан" Александр Зинченко остался в запасе в этом встрече, тогда как Эдуард Соболь выйдет в старте бельгийской команды.

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь — Баланта, Ритс, Ванакен — Сова, де Кетеларе, Ланг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Фоден, Грилиш

Напомним, что начало матча запланировано на 19:45. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.