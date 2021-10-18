Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч с Брюгге в Лиге чемпионов

Украинский хавбек сможет принять участие в еврокубковом поединке.

Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на предстоящий поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Несколько дней назад 24-летний украинец восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. Он был в заявке команды Хосепа Гвардиолы на предыдущий матч АПЛ против Бернли, но на поле так и не появился.

В последний раз Зинченко выходил на поле 15 сентября в матче Лиги чемпионов против Лейпцига. В текущей кампании он провел три матча.

Напомним, матч Брюгге — Манчестер Сити состоится завтра, 19 октября, в 19:45 по киевскому времени.

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