Срна: Шустер звал меня в Реал, когда был тренером

Хорват раскрыл подробности несостоявшегося перехода в мадридский клуб.

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна накануне матча в Лиге чемпионов рассказал о своей нынешней работе в клубе и признался, что мог стать игроком мадридского Реала.

"Я хорошо справляюсь на нынешней должности. Знаю, что у многих начинаются проблемы после окончания карьеры, но я здесь провел 17 лет и еще один год в Кальяри. Я поработал помощником тренера, а потом мне предложили должность спортивного директора.

Я – солдат на службе у Шахтера, я люблю помогать. Это мой клуб, моя команда, моя семья… Любая роль мне подойдет, но я люблю быть ближе к команде, делиться своим опытом.

Звал ли меня Реал? Шустер звонил мне, когда он был тренером. Он – отличный парень. Он звонил президенту или моему агенту, но официального предложения не поступило. Но когда я перешел Шахтер, то он уже стал тренером нашего клуба.

Шахтер – лучший клуб Восточной Европы, если сравнивать с другими. Мы покупаем молодых талантов, многих бразильцев, развиваем их и продаем в большие клубы. Это все началось с Ахметовым", – рассказал Срна в интервью изданию AS.

Матч Шахтер – Реал состоится в Киеве во вторник, 19 октября, и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.