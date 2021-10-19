Тете: С Реалом играть не страшно, наоборот — очень интересно

Бразилец рассказал о настрое на встречу со "сливочными".

Полузащитник Шахтера Тете поделился своим мнением о предстоящей встрече с Реалом в Лиге чемпионов и вспомнил об успехе в противостоянии с мадридцами в прошлом сезоне.

"Действительно это была нереальная игра, какую только могу представить. Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и достигнем успеха.

Страшно ли играть с Реалом? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с Реалом – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы", – рассказал Тете в интервью пресс-службе "горняков".

Матч Шахтер – Реал состоится в Киеве во вторник, 19 октября, и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.