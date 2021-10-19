Майкон: Показали себя достойно в обоих матчах с Реалом в прошлом сезоне

Бразилец рассказал о прошлогодних встречах со "сливочными".

Полузащитник Шахтера поделился воспоминаниями о поединках с мадридским Реалом в прошлом сезоне накануне встречи с командой в третьем туре Лиги чемпионов.

"Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.

Второй матч с Реалом сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно", – рассказал Майкон в комментарии пресс-службе клуба.

Матч Шахтер – Реал состоится в Киеве во вторник, 19 октября, и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.