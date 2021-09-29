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-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
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-
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-
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-
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Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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РБ Лейпциг — Брюгге 1:2 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Лейпциг - Брюгге, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле минимально уступил приехавшему в гости бельгийскому Брюгге (1:2).

Победу команде, в которой выступает украинский защитник Эдуард Соболь, принесли забитые мячи в исполнении Ванакена и Ритса, а в составе "быков" результативным ударом отличился Нкунку.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

РБ Лейпциг — Брюгге 1:2
Голы: Нкунку, 6 — Ванакен, 22, Ритс, 40.

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.

Предупреждения: Баланта, Миньоле.

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