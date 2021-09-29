РБ Лейпциг — Брюгге 1:2 Видео голов и обзор матча

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле минимально уступил приехавшему в гости бельгийскому Брюгге (1:2).
Победу команде, в которой выступает украинский защитник Эдуард Соболь, принесли забитые мячи в исполнении Ванакена и Ритса, а в составе "быков" результативным ударом отличился Нкунку.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
РБ Лейпциг — Брюгге 1:2
Голы: Нкунку, 6 — Ванакен, 22, Ритс, 40.
РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).
Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.
Предупреждения: Баланта, Миньоле.