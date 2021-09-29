лента новостей

12:11

"Де Дзерби остановил Индзаги" — реакция итальянской прессы на матч Шахтер — Интер

12:11

Пьоли — о поражении от Атлетико: В спорных моментах арбитр всегда принимал не нашу сторону

12:08

Клопп: Мы отлично сыграли против крепкой команды

12:05

Каземиро: Нам остается лишь поздравить Шериф с победой

11:52

Салах вышел на второе место в списке африканских бомбардиров Лиги чемпионов

11:32

Капитан Шерифа: Победный гол Реалу — это что-то не из этой вселенной

11:29

Динамо против Баварии: противостояние, окутанное историей

11:08

Месси: Этот гол — выход на новый уровень для меня

10:59

РБ Лейпциг — Брюгге 1:2 Видео голов и обзор матча

10:40

Вернидуб: Эмоции просто зашкаливают! Пока Шериф не думает о плей-офф