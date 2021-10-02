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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
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-
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
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Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Гвардиола: Уровень Лиги чемпионов заметно вырос

02 октября 2021

Хосеп Гвардиола, Getty images

Наставник Манчестер Сити прокомментировал результаты этого сезона.

Главный тренер Манчестер Сити объяснил, почему он не удивлен поражениям Реала и Барселоны в Лиге чемпионов.

По его словам общий уровень турнира заметно вырос за последние годы.

"Я не удивлен результатами. Я участвую в этом турнире 12 лет и знаю, насколько вырос здесь уровень. Каждая игра может быть опасной, даже для грандов. В прошлом, когда я осознал, насколько сложно побеждать здесь, люди не прислушались. Вот почему, когда вы квалифицируетесь в Лигу чемпионов, это нужно праздновать. Когда вы выигрываете матч групповой стадии, это нужно праздновать. Когда вы выходите в 1/8 финала, это нужно праздновать",- считает специалист.

Напомним, Барселона проиграла два стартовых матча группового этапа Лиги чемпионов, при этом ни разу не забив. Такое с ней случилось впервые в истории.

Мадридский Реал же после победы над Интером в первом туре потерпел минимальное поражение от молдавского Шерифа (1:2).

Источник: El Diario

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