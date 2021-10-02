Гвардиола: Уровень Лиги чемпионов заметно вырос

Наставник Манчестер Сити прокомментировал результаты этого сезона.

Главный тренер Манчестер Сити объяснил, почему он не удивлен поражениям Реала и Барселоны в Лиге чемпионов.

По его словам общий уровень турнира заметно вырос за последние годы.

"Я не удивлен результатами. Я участвую в этом турнире 12 лет и знаю, насколько вырос здесь уровень. Каждая игра может быть опасной, даже для грандов. В прошлом, когда я осознал, насколько сложно побеждать здесь, люди не прислушались. Вот почему, когда вы квалифицируетесь в Лигу чемпионов, это нужно праздновать. Когда вы выигрываете матч групповой стадии, это нужно праздновать. Когда вы выходите в 1/8 финала, это нужно праздновать",- считает специалист.

Напомним, Барселона проиграла два стартовых матча группового этапа Лиги чемпионов, при этом ни разу не забив. Такое с ней случилось впервые в истории.

Мадридский Реал же после победы над Интером в первом туре потерпел минимальное поражение от молдавского Шерифа (1:2).