Барселона впервые в истории не забила в двух стартовых матчах еврокубка

Каталонский клуб находится в затяжном кризисе.

Каталонская Барселона во втором туре группового этапа Лиги чемпионов безвольно уступила Бенфике (0:3).

Впервые в своей истории "сине-гранатовые" ни разу не смогли забить в двух стартовых матчах еврокубка.

После поражения Баварии (0:3) и Бенфике подопечные Рональда Кумана находятся на последнем месте группы Е с нулем очков.

Лидер квартета мюнхенская Бавария имеет 6 очков, Бенфика с четырьмя очками расположилась на втором месте. Киевское Динамо имеет в своем активе одно набранное очко.

В следуюещем туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона встретится как раз-таки с Динамо.

Ранее сообщалось, что Куман может покинуть Барселону уже сегодня.