Забарный: Судья ошибся в моменте с пенальти

Защитник Динамо прокомментировал поражение в Лиге чемпионов.

Динамо уступило Баварии во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с разгромным счетом 0:5.

Центральный защитник киевлян Илья Забарный прокомментировал один из ключевых моментов в матче, связанный с назначением пенальти в ворота столичного клуба.

"Арбитр даже не посмотрел ВАР, просто поставил пенальти и все. Это Лига чемпионов – как по мне, здесь такие ошибки недопустимы. Мы часто ошибались. Постоянно куда-то спешили, и это приводило к быстрым атакам со стороны Баварии. И тогда было сложно, потому что у них сильные футболисты",- подвел итог встречи футболист Динамо.

Напомним, на сайте доступно видео голов и обзор матча Бавария — Динамо (5:0).