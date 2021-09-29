Динамо Киев крупно уступило Баварии

Коллектив Юлиана Нагельсманна полностью переиграл подопечных Мирчи Луческу.

Нулевая ничья на поле НСК Олимпийский против лиссабонской Бенфики была далеко не тем результатом, который хотел бы увидеть Мирча Луческу от игры своих подопечных в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо не сумело обыграть "орлов" на своем поле, что означало перенесение выяснения отношений между этими командами на более поздний срок, в то время как каждая из них по отдельности пыталась бы раздобыть хоть какие-то очки в играх против каталонской Барселоны и мюнхенской Баварии.

Пока в параллельном поединке на Да Луж происходило нечто не укладывающееся в голове, "бело-синие" пытались хоть как-то сдержать напор "Красной машины" по забиванию голов. Надо сказать, что попытки прессинга от коллектива Мирчи Луческу на старте игры выглядели отнюдь не безнадежной затеей, однако целостность между линиями у Динамо отсутствовала напрочь, что и стало причиной столько невынужденного ухода оппонентов от их опеки.

При этом, столичный коллектив умудрялся показывать достаточно неплохой футбол в обороне, но и это впечатление достаточно легко было развеяно на десятой минуте матча, когда Бущан впервые вступил в игру по-настоящему, парировал удар головой от Левандовски в завершении подачи от Гнабри с правого фланга. С заработанного углового Киммих подавал на ближнюю, где рукой сыграл Сидорчук, и невольно начался всплывать в памяти последний на данный момент поединок донецкого Шахтера на Альянц Арене. Левандовски открыл счет ударом с "точки" чуть левее от центра.

Можно сказать, что в дальнейшем все было как в тумане: Динамо безуспешно старается сдерживать контроль мяча с продвижением от соперников, но стоило Баварии только поднять скорости перемещения мяча, как в обороне "бело-синих" начинался хаос, справиться с которым они не имели возможности непосредственно по ходу игры. Второй мяч от Левандовски не заставил себя долго ждать — на 27-й минуте тонкий пас от Мюллера нашел поляка совершенно одного в зоне между центральными защитниками, после чего последовал удар мимо Бущана в правый угол.

Еще раз счет мог измениться уже в скором времени, но Сане на 35-й минуте ударом в правый каркас ворот запорол один из своих много численных моментов, а чуть позднее Бущан не позволил Киммиху отличиться хитрым ударом со штрафного под ближнюю штангу с левого фланга. Лишь в концовке тайма команда Луческу сумела провести пару атак, и даже создала моменты авторства Де Пены и Шапаренко, но пробить Нойера ни один из полузащитников так и не сумел.

На вторую половину матча Луческу бросил Шепелева и Кендзеру, так как Тымчик не справлялся в своей зоне ответственности, а пресловутый момент Шапаренко был единственным примером, когда его удавалось отыскать на футбольном поле партнерам. Помогли ли это? Нет, отнюдь нет. "Вова, отдай мяч! Отдай мяч!", — только и доносилось от технической зоны в микрофоны трансляции, а из-под Кендзеры свой гол со второго этажа уже под конец матча забьет Чупо-Мотинг.

К слову, вышедший на замену Левандовски форвард довел разрыв в счете до пяти мячей, при условии, что Динамо своих голов так и не сумело забить. Баварии удалось провести быстрый выпад с тремя передачами для забитого мяча на 68-й минуте, когда Гнабри ударом с правого фланга штрафной вколотил мяч под перекладину ворот Бущана, а чуть позднее, на 74-й минуте, Сане наконец-то забил свой гол благодаря удачно свалившейся у него с ноги подачи с левого фланга, которую уже не мог прочитать Бущан.

В целом, Бавария словно и не выходила с чужой половины поля во втором тайме, а Динамо старалось не пропускать голы, но мюнхенский буллит было просто невозможно удержать под контролем. Могло быть и больше пропущенных со стороны киевлян, но хозяева поля не были настроены бить рекорды в этот вечер, а вот со стороны коллектива Луческу мы так и не увидели вариантов, как можно было бы справиться со столь сильным оппонентом.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет в гостях у лиссабонской Бенфики, а киевское Динамо нанесет визит каталонской Барселоне.— Динамо Киев 5:0Левандовски, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87Нойер — Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 79) — Киммих, Горецка (Забитцер, 80) — Гнабри (Мусиала, 79), Мюллер, Сане (Сарр, 80) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 79).Бущан — Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук, Андриевский — Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70), Де Пена.Предупреждения: Эрнандес — Тымчик.