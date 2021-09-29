Динамо Киев крупно уступило Баварии

Нулевая ничья на поле НСК Олимпийский против лиссабонской Бенфики была далеко не тем результатом, который хотел бы увидеть Мирча Луческу от игры своих подопечных в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо не сумело обыграть "орлов" на своем поле, что означало перенесение выяснения отношений между этими командами на более поздний срок, в то время как каждая из них по отдельности пыталась бы раздобыть хоть какие-то очки в играх против каталонской Барселоны и мюнхенской Баварии.
Пока в параллельном поединке на Да Луж происходило нечто не укладывающееся в голове, "бело-синие" пытались хоть как-то сдержать напор "Красной машины" по забиванию голов. Надо сказать, что попытки прессинга от коллектива Мирчи Луческу на старте игры выглядели отнюдь не безнадежной затеей, однако целостность между линиями у Динамо отсутствовала напрочь, что и стало причиной столько невынужденного ухода оппонентов от их опеки.
При этом, столичный коллектив умудрялся показывать достаточно неплохой футбол в обороне, но и это впечатление достаточно легко было развеяно на десятой минуте матча, когда Бущан впервые вступил в игру по-настоящему, парировал удар головой от Левандовски в завершении подачи от Гнабри с правого фланга. С заработанного углового Киммих подавал на ближнюю, где рукой сыграл Сидорчук, и невольно начался всплывать в памяти последний на данный момент поединок донецкого Шахтера на Альянц Арене. Левандовски открыл счет ударом с "точки" чуть левее от центра.
Можно сказать, что в дальнейшем все было как в тумане: Динамо безуспешно старается сдерживать контроль мяча с продвижением от соперников, но стоило Баварии только поднять скорости перемещения мяча, как в обороне "бело-синих" начинался хаос, справиться с которым они не имели возможности непосредственно по ходу игры. Второй мяч от Левандовски не заставил себя долго ждать — на 27-й минуте тонкий пас от Мюллера нашел поляка совершенно одного в зоне между центральными защитниками, после чего последовал удар мимо Бущана в правый угол.
Еще раз счет мог измениться уже в скором времени, но Сане на 35-й минуте ударом в правый каркас ворот запорол один из своих много численных моментов, а чуть позднее Бущан не позволил Киммиху отличиться хитрым ударом со штрафного под ближнюю штангу с левого фланга. Лишь в концовке тайма команда Луческу сумела провести пару атак, и даже создала моменты авторства Де Пены и Шапаренко, но пробить Нойера ни один из полузащитников так и не сумел.
На вторую половину матча Луческу бросил Шепелева и Кендзеру, так как Тымчик не справлялся в своей зоне ответственности, а пресловутый момент Шапаренко был единственным примером, когда его удавалось отыскать на футбольном поле партнерам. Помогли ли это? Нет, отнюдь нет. "Вова, отдай мяч! Отдай мяч!", — только и доносилось от технической зоны в микрофоны трансляции, а из-под Кендзеры свой гол со второго этажа уже под конец матча забьет Чупо-Мотинг.
К слову, вышедший на замену Левандовски форвард довел разрыв в счете до пяти мячей, при условии, что Динамо своих голов так и не сумело забить. Баварии удалось провести быстрый выпад с тремя передачами для забитого мяча на 68-й минуте, когда Гнабри ударом с правого фланга штрафной вколотил мяч под перекладину ворот Бущана, а чуть позднее, на 74-й минуте, Сане наконец-то забил свой гол благодаря удачно свалившейся у него с ноги подачи с левого фланга, которую уже не мог прочитать Бущан.
В целом, Бавария словно и не выходила с чужой половины поля во втором тайме, а Динамо старалось не пропускать голы, но мюнхенский буллит было просто невозможно удержать под контролем. Могло быть и больше пропущенных со стороны киевлян, но хозяева поля не были настроены бить рекорды в этот вечер, а вот со стороны коллектива Луческу мы так и не увидели вариантов, как можно было бы справиться со столь сильным оппонентом.
В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет в гостях у лиссабонской Бенфики, а киевское Динамо нанесет визит каталонской Барселоне.
Бавария
— Динамо Киев 5:0
Голы:
Левандовски, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87
Бавария:
Нойер — Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 79) — Киммих, Горецка (Забитцер, 80) — Гнабри (Мусиала, 79), Мюллер, Сане (Сарр, 80) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 79).
Динамо Киев:
Бущан — Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук, Андриевский — Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70), Де Пена.
Предупреждения: Эрнандес — Тымчик.