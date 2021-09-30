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Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Бущан: Наша цель стать чемпионами

30 сентября 2021

Георгий Бущан, ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо прокомментировал поражение от Баварии.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо разгромно уступило Баварии (5:0).

Вратарь Динамо Георгий Бущан дал свой послематчевый комментарий.

"Мы разыгрывали мяч потому что это было одно из главных требований Луческу. Таким образом вытягивали соперника на себя и получали свободное пространство. Жаль, что мы не всегда им пользовались. Игра немецких команд немного отличается от остальных европейских грандов, они бегут до последней секунды, не останавливаются на протяжении всего матча. В целом, тут и говорить нечего. Ждем игру с Шахтером, наша цель — чемпионство",- резюмировал футболист после матча.

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Динамо (5:0).

Источник: Бомбардир

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