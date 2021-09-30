Бущан: Наша цель стать чемпионами

Голкипер Динамо прокомментировал поражение от Баварии.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо разгромно уступило Баварии (5:0).

Вратарь Динамо Георгий Бущан дал свой послематчевый комментарий.

"Мы разыгрывали мяч потому что это было одно из главных требований Луческу. Таким образом вытягивали соперника на себя и получали свободное пространство. Жаль, что мы не всегда им пользовались. Игра немецких команд немного отличается от остальных европейских грандов, они бегут до последней секунды, не останавливаются на протяжении всего матча. В целом, тут и говорить нечего. Ждем игру с Шахтером, наша цель — чемпионство",- резюмировал футболист после матча.

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Динамо (5:0).