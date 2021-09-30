Группа G. Вольфсбург разошелся миром с Севильей, Зальцбург обыграл Лилль

Представляем вашему вниманию результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, который прошли в рамках квартета G.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Вольфсбург принимал на своем поле Севилью.

Все близилось к минимальной победе немецкого клуба, однако на 86-й минуте Ракитич реализовал назначенный пенальти и спас для Севильи ничейный результат.

Вольфсбург — Севилья 1:1

Гол: Штеффен, 49 — Ракитич, 86 (пен)

Вольфсбург: Кастелс, Русильон, Борнов, Лакруа, Мбабу, Арнольд, Гилавоги, Штеффен, Лукебакио, Баку, Вегхорст.

Севилья: Боно, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Фернандо, Хордан, Окампос, Мир, Сусо.

Предупреждения: Лакруа 1, Штеффен 16, Мбабу 50, Гилавоги 79; 86, Вегхорст 87, Русильон 90+5 — Сусо 24, Мир 45+3, Рекик 82

Красная карточка: Гилавоги, 86

В параллельной встрече Лилль отправился в гости к Зальцбургу.

Благодаря двум голам Адейеми с пенальти австрийский клуб записал в свой актив три набранных очка.

Зальцбург – Лилль 2:1

Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен) - Йылмаз 62

Зальцбург: Кен – Ульмер, Вебер, Онгюэн, Кристенсен – Сучич (Капальдо, 70), Камара, Зайвальд – Эронсон – Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62)

Лилль: Грбич – Гудмундссон(Мандава, 84), Ботман, Фонте, Джало – Гомес (Иконе, 60), Шека (Онана, 60), Андре, Веа (Бамба, 60) – Йылмаз, Дэвид (Лихаджи, 84)

Предупреждения: Ботман 30, Шека 45, Адейеми 54 – Йылмаз 51, Фонте 66, Бамба 89