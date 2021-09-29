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-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
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-
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-
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Аталанта переиграла Янг Бойз

29 сентября 2021

Аталанта, Getty Images

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в домашних стенах переиграла Янг Бойз со счетом 1:0.

Еще в первом тайме итальянская команда вышла вперед. Малиновский подал в штрафную, Дзаппакоста скинул на Толоя и тот переправил мяч в ворота. Но арбитр гол не зачитал после просмотра VAR.

Но во втором тайме "бергамаски" все же вышли вперед. Сапата сделал передачу на Пессино и тот с близкого расстояния переиграл кипера швейцарцев.

В концовке поединка Аталанта не сумела реализовать несколько отличных моментов и матч завершился со счетом 1:0.

Аталанта — Янг Бойз 1:0

Гол: Пессина, 68

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Мэле, 11), де Рон, Фройлер, Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Сапата.
Янг Бойз: Фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Масерас, Шпильманн, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Сьебатшо (Канга, 66), Элиа (Ридер, 66).
Предупреждение: Сьерро.
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