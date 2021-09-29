Аталанта переиграла Янг Бойз

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в домашних стенах переиграла Янг Бойз со счетом 1:0.

Еще в первом тайме итальянская команда вышла вперед. Малиновский подал в штрафную, Дзаппакоста скинул на Толоя и тот переправил мяч в ворота. Но арбитр гол не зачитал после просмотра VAR.

Но во втором тайме "бергамаски" все же вышли вперед. Сапата сделал передачу на Пессино и тот с близкого расстояния переиграл кипера швейцарцев.

В концовке поединка Аталанта не сумела реализовать несколько отличных моментов и матч завершился со счетом 1:0.

Аталанта — Янг Бойз 1:0

Гол: Пессина, 68

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Мэле, 11), де Рон, Фройлер, Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Сапата.

Янг Бойз: Фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Масерас, Шпильманн, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Сьебатшо (Канга, 66), Элиа (Ридер, 66).

Предупреждение: Сьерро.