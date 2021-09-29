Зенит одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года

Подопечные Сергея Семака уверенно одолели Мальме.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит принимал на своем поле Мальме.

Подопечные Сергея Семака отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и отправили в свой актив три набранных очка.

Стоит отметить, что эта победа стала для Зенита первой с ноября 2019 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В последний раз питерский клуб обыгрывал Лион.

Зенит - Мальме 4:0

Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4

Зенит: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос (Круговой, 84), Круговой, Сутормин (Кравцов, 83), Мостовой, Кравцов, Кузяев (Азмун, 76), Вендел, Дзюба (А, Мостовой, 84), Малком, Клаудиньо (Ерохин, 75).

Мальме: Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон (Эйле, 81), Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип (Ольссон, 55), Инносент (Пенья, 62), Бирманчевич (Налич, 81), Чолак (Абубакари, 63).

Предупреждение: Ракип - Брурссон

Удаление: Ахмедходжич, 53.