Конте: Шериф спутал все карты, как Шахтер в прошлом году

Экс-наставник Интера высказался о ничьей между Шахтером и миланским клубом.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл в нулевую ничью с миланским Интером.

Бывший главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Интер провел сбалансированную игру. Шахтер больше владел мячом, но у Интера были лучшие моменты. Интер сильнее физически и должен уметь использовать угловые, штрафные или ситуации, подобные той, что была у Джеко.

Для Интера будет важно выиграть две игры у Шерифа, который виделся темной лошадкой в группе. Он спутал все карты, как Шахтер в прошлом году", — приводит слова Конте CalcioMercato со ссылкой на Sky Sport.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер — Интер (0:0).

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