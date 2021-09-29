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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Конте: Шериф спутал все карты, как Шахтер в прошлом году

29 сентября 2021

Антонио Конте, Getty Images

Экс-наставник Интера высказался о ничьей между Шахтером и миланским клубом.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл в нулевую ничью с  миланским Интером.

Бывший главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Интер провел сбалансированную игру. Шахтер больше владел мячом, но у Интера были лучшие моменты. Интер сильнее физически и должен уметь использовать угловые, штрафные или ситуации, подобные той, что была у Джеко.

Для Интера будет важно выиграть две игры у Шерифа, который виделся темной лошадкой в группе. Он спутал все карты, как Шахтер в прошлом году", — приводит слова Конте CalcioMercato со ссылкой на Sky Sport. 

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер — Интер (0:0).

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