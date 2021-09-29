Конте: Шериф спутал все карты, как Шахтер в прошлом году

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл в нулевую ничью с миланским Интером.
Бывший главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Интер провел сбалансированную игру. Шахтер больше владел мячом, но у Интера были лучшие моменты. Интер сильнее физически и должен уметь использовать угловые, штрафные или ситуации, подобные той, что была у Джеко.
Для Интера будет важно выиграть две игры у Шерифа, который виделся темной лошадкой в группе. Он спутал все карты, как Шахтер в прошлом году", — приводит слова Конте CalcioMercato со ссылкой на Sky Sport.
На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер — Интер (0:0).
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